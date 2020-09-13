許樹昌料明年第二季才有首批疫苗抵港　長者醫護優先接種

新冠肺炎疫情全球大流行，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(13日）在電視節目表示，最快明年第二季才有第一批疫苗抵港，並優先為高風險人士接種，包括長者，長期病患者及醫護人員。對於北京早前展出3款疫苗指最快今年11月可用，他指暫時未知港府會否採購。

許樹昌表示，衞生署已經向國際機構訂購了疫苗，數量足以供全港35%人口接種，署方亦自行採購多3款疫苗，以覆蓋另外65%人口。他指今個星期全球有33隻疫苗正進行臨床測試，其中有9隻疫苗已進入第3期研發，估計第一批疫苗最快明年第二季，即4至6月期間抵港。

許又說，港府會先安排長者、長期病患者及醫護人員接種，其中長者佔全港人口約17%，即約120萬人口，但要每人打兩針才可持續有抗體，即要約240萬支疫苗，相信採購進度能夠足以應付。他又指，現時大部分研發的疫苗可減低死亡率及併發症機會，未必完全可預防感染。至於疫苗費用，許鼓勵由政府「找數」。

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