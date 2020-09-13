機電署疫情下提供工程支援　助清潔救護車冷氣系統

新冠肺炎疫情反覆，社會各階層都共同抗疫。發展局局長黃偉綸今(13日)在網誌表示，疫情下，政府部門各有其角色。當中機電工程署就是其中一個部門，主要在工程方面提供支援，為醫院及診所等提供服務，共同抗疫。

機電署署長彭耀雄指機電署主要是在工程方面提供技術支援和專業意見，例如為醫院、診所、檢測中心、檢疫設施等提供服務，安裝並確保機電設施正常運作。另外，該署亦曾聯同醫管局及業界，設計及組裝「流動組合式─高效能空氣微粒子過濾器」，協助將部分普通內科病房改建為具負壓功能的第二線隔離病房。

機電署亦曾為多個場地，如政府大樓、邊境口岸、康樂及文娛設施等，加裝體溫檢測系統，增強檢測體溫功能，至今共安裝約380部。同時，機電署在疫情期間，也會為救護車的冷氣系統進行深層消毒清潔。

在機電署工作達十年的一級技術員陳俊斌，平日主要負責救護車的維修工作，因應疫情，他亦會為救護車做冷氣深層清潔工作，包括更換冷氣風隔、清洗車廂風口、抽氣扇等，並清洗過約20部救護車。他表示，雖然工作過程有一定風險，起初亦對工作有擔心，但希望救護車經過深層清潔後，能令救護員和病人安心。他期盼疫情盡快過去，讓大家的生活可以回復正常。