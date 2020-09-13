黎智英刑恐案上訴期限倒數4日　王國興促律政司上訴勿放生

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，揚言「我實搵人搞×你」。西九龍法院裁判官鍾明新本月4日裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，引起外界嘩然。有學者及政界人士認為案件證據顯而易見，但裁決卻「放生」黎智英，而律政司更遲遲未有就案件提出上訴，令人質疑黎是否有犯罪保護傘；遂指出為免此案日後成為案例，促請律政司就案件於9月17日限期屆滿前提出上訴申請。

「23萬監察」召集人王國興表示，由案件裁決至今，一直認為律政司必須提出上訴，此案並非複雜案件，而且證據確鑿，沒有不上訴理由，「有罪無罪，邊個都睇得出！」他指出，早前法庭早已提出此案犯罪表面證供成立，難以理解為何裁決會自打嘴巴，最後放生黎智英的決定，難以令全港市民信服，判決不公。

王指出，律政司司長鄭若驊在此案難辭其咎，並有責任彰顯公義和法治，必須提出上訴，「市民多番強烈要求上訴，我好奇怪為何律政司仍然無聲無氣，更令我擔心律政司司長是否想再度放生」。王續說，此案判結已經損害本港市民對司法制度的信心，「都擺明恐嚇，仲可以唔入罪，係咪當市民係傻」？

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，律政司至今未提上訴，令人懷疑是否為黎智英設下保護傘，亦做就鄭若驊上任至今，第二度放生黎智英的案件，影響司法制度信心和律政司的專業形象。他指，此案一旦未就裁決上訴，就會成為案例，亦會令人誤會，一些名人或媒體老闆不容易被控入罪，只是小市民才會被法律制裁。他又引述判決指相信黎只是一時不能控制情緒，但證據根本沒有顯示，亦非由法庭去解釋和判斷，難以單憑表面觀察而成立有關說法。