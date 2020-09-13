第二輪銅芯抗疫口罩明起派發　獲短訊後3天內收到

今年中推出的首輪「銅芯抗疫口罩」劣評如潮，港府聲稱派發500萬個，但使用率奇低，港府卻堅持派發第二輪口罩。香港郵政今日（13日）表示，第二輪可重用的「銅芯抗疫口罩」的派遞工作將於明日（14日）開始，登記人將在郵件派遞前收到附有郵件編號的短訊通知。郵政署會於短訊發出後3個工作天內，將口罩派遞到登記人地址，如登記地址設有獨立信箱且尺寸足夠，郵差會將郵件放入信箱內，否則會上門派遞。

郵政署表示，如上門派遞時無人收件，會向收件人發出領件通知卡，收件人或其代理人可於通知卡發出日期後第2個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身份證明文件，到指定郵政局領件。署方指不會要求收件人到郵政局以外的地點領件。若郵件在14個工作日內未獲領取，將會退回政府。

郵政署提醒市民，不會透過來電、電郵、其他通訊軟件或社交平台通知市民有關派遞或領件安排，亦不會索取市民及其家人的個人資料，或要求市民作出任何回覆。市民須慎防假冒訊息，如收到任何懷疑欺詐訊息，請向警方舉報，切勿隨意向他人透露其個人資料。