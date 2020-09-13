泰國米進口價跌零售價反升　7月米價較去年同期升9.3%

新冠肺炎疫情重創本港經濟，惟食品價持續上升。佔本港食米進口量一半的泰國米，目前的進口價較今年初下跌了近4%，零售價卻不跌反升，據統計處早前公布，今年7月米價較去年同期上升9.3%。有食米及食品批發商估計，疫情下市民對食米需求大，超市無需減價促銷，米價或因而上升。

據統計處公布，本港7月綜合消費物價指數是自2017年7月以來首次出現通縮，按年跌2.3%，惟食品（不包括外出用膳）卻錄得按年升幅3.9%，米價較去年同期升了9.3%。工業貿易署資料更顯示，佔本港食米進口量逾半的泰國米，平均進口價由今年1月的8.67港元一公斤，下跌至7月8.29港元一公斤；其零售價卻由今年1月13.05港元一公斤，升至7月14.38港元一公斤。

通泰行負責人李豐年表示，近幾年食米收成不好，以致近年米價持續上升，不過米商出售食米的價格一向變動不大。他認為，疫情期間市民曾一度搶米，亦有不少市民減少外出、較常在家煮飯，市場有需求，所以超市減價意欲不高，更無需以優惠促銷，或令食米零售價上升。他又指，未來米價的變動，要視乎11月新一造米的收成，若收成好、數量多，米價有望回落。