保安局遞交反修例運動報告　監警會周二討論

監警會今年5月就警方去年處理發生反修例運動的行動，包括總結721元朗事件、831太子站事件，以及新屋嶺扣留中心，並發表有關審視報告，港府亦指會由保安局成立專責小組跟進，並定期匯報。保安局今日(13日)回覆東網表示，保安局局長已向行政長官提交了專責小組工作進度報告，並建議警方繼續透過《獨立監察警方處理投訴委員會條例》下的法定機制，向監警會匯報跟進情況。

保安局表示，局方的專責小組已於8月20日舉行第二次會議，跟進監警會專題審視報告的52項建議，負責督導專責小組的保安局局長李家超主持會議，參與人士包括保安局和警務處代表。至於工作報告內容會否公開，局方指會向監警會匯報跟進情況，此方式是讓公眾知悉有關進度的適當方法。監警會的會議有公開部分，公眾會在公開會議中知悉進度。

保安局又指，監警會將於本月15日與投訴警察課代表舉行例會，投訴警察課會向監警會匯報專題審視報告的跟進行動及進展，而有關部分的監警會會議將會透過網上直播方式對外公開。監警會舉行會議議程會討論監警會報告中的52項建議最新情況，會後監警會主席梁定邦將會與傳媒會面。