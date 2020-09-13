佯裝財務中介呃業主「冚二按」　警拘2男1女涉款逾二百萬元

再有按揭騙案發生！兩名受害人早前接獲自稱銀行職員電話，聲稱其物業二按貸款違法或違約，故需往財務公司借取大筆款項，以償還二按貸款。由於騙徒能準確提供其貨款記錄，事主上當受騙，被騙徒以「代還二按貸款」及「進行債務重組」為由，騙走約245萬港元借貸款項。

據了解，事主聽從騙徒電話中指示，前往尖沙咀柯士甸道一商廈辦公室，由於辦公室裝修成律師樓，事主不虞有詐，經財務中介往持牌財務公司借取大筆款項，騙徒其後要求兩名受害人將該筆借款存入指定銀行戶口。

受害人照做後，騙徒隨即將該筆款項轉走，並失去聯絡，該個辦公室單位亦人去樓空，兩人始知被騙，於是報警。警方經情報分析及調查，於前日(9月11日)展開「勇戰者」行動，成功拘捕該個詐騙集團的2男1女骨幹成員，年齡介乎19至24歲，部分人疑有黑社會背景。

警方在其中一名被捕人士寓所中，檢獲一張支票存入記錄，相信為其中一名受害人於10日存入，警方隨即聯絡受害人，並與銀行方面聯繫，成功截停該筆約157萬轉帳。3人現已被保釋候查，警方相信已搗破一個活躍的詐騙集團，不排除有更多人被捕。

警方指，涉事辦公室雖裝修成律師樓，惟實際上其裝修簡陋，部分文件夾內僅放着白紙，部分電腦亦只得空殼。警方呼籲市民在收到聲稱財務機構電話時，儘管對方能提供詳細財務記錄，亦應先向有關機構核實身份，切勿輕信任何來電者。在申請貸款時，亦應先尋求獨立人士意見，並拒絕繳交任何不合理款項，更不應將貸款交給第三者處理。