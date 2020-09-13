疑「先加後減」扮特價　政黨斥兩大超市誤導消費者

疫情重挫本地經濟民生，惟防疫需求下，本地兩大超市多次傳出搶米、搶衞生用品潮，政府推出第二輪保就業計劃時曾指他們受疫情影響較小，要求減價或提供現金券回饋社會。有政黨今(13日)舉行記者會，指不少市民反映各大超市的貨品價格不減反升，故聯同一眾議員成立關注組，觀察超市熱門貨品的價格變化，及是否存在「先加後減」情況。

關注組每逢周五會挑選22款食品及日用品進行調查。民建聯成員張偉楠以5公斤泰國香米為例，發現其原價是95港元，超市加價至97港元後，於下一個減價日將其價錢再次降至95港元。他又指有家居用品雖用紅色價格牌標示為「特價貨品」，但實際售價與標準價相同。張認為有貨品看似減價，但實際與原價相同，質疑超市有「先加後減」及誤導消費者之嫌。

另外，民建聯副秘書長及觀塘區議員顏汶羽指，曾對比兩大超市的廣告推廣，發現相關產品的售價及優惠價相同，質疑超市有合謀定價的機會。他建議政府應檢討現行與保障消費者有關的法例，加強對價格的規管及披露其走勢，以確保市民的資訊流通。顏續稱，政府亦需增加競爭事務委員會的資源，監察及調查超市是否合謀定價。