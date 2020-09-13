不足30%人參加全民檢測找到23宗確診　聶德權死撐已達目標

全民檢測計劃明日(14日)完結，公務員事務局長聶德權今(13日)表示，截至今早11時，已有167.8萬名市民接受採樣，預計最終有超過170萬名市民參加計劃。對於只有不足30%港人參加計劃，至今亦只找出23宗確診個案，成效備受質疑，聶重申計劃目的是願檢盡檢，找出隱形患者以截斷社區傳播鏈，有關參考數據亦有助控制疫情，死撐已達到目標。

聶指出，近日本地出現源頭不明個案，證明社區仍存在隱形傳播鏈，又指若最終陽性比率偏低，反映與現時疫情緩和的趨勢脗合，亦有助當局了解社區感染情況，認為計劃已發揮其獨特作用，重申連同高危群組等的檢測數量，港府至今已進行約300萬次檢測，稱計劃僅屬抗疫其中一環。他形容現時是抗疫的「War time(戰爭時期)」，呼籲市民接受檢測，又指即使結果呈陰性，亦要保持防疫意識。

對於有市民批評港府放寬檢疫措施，導致本地爆疫，聶指出，此前本港每日約40多萬人出入境，近期下跌至約4000人，只佔以往的百分之一，當中大部分更屬香港人，認為市民須考慮「係咪長遠都喺咁」。他又指，不可能永遠零風險，難以避免出現輸入個案，當局會防範疫情爆發。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，計劃找出23名患者並不是細數目，因他們可以造成第二代，甚至第三代傳播，當中若有長者感染，有關成本則會更高。許又認為，未來本港有可能爆發第4波疫情，形容「把關」十分重要，建議當局加強抵港人士的檢疫措施。

另外，負責檢測機構之一「華大基因」，其轄下的華昇診斷中心高層指出，火眼實驗室每日可化驗約10萬個樣本，若以「5合1」方式化驗，每日檢測量則可達到50萬個。對於有參與計劃的醫護人員稱工作期間要穿着尿片，亦不能上廁所，該高層僅稱部分醫護或覺得浪費時間，強調是其自願行為。

醫學界議員陳沛然則指，脫下保護衣會增加感染風險，不少醫護會減少脫下保護衣的機會，但就認為有關情況不理想，相信可以安排得更好。陳又指，現屆政府部分高官民望低迷，相信計劃有政治效益，有助其繼續施政。