逾70%成青年拒加入政府諮詢委員會　57%認為屬政治花瓶

為加強與青年的溝通及就政府制訂政策提交意見，政府於2017年推行青年自薦計劃，開放多個諮詢委員會予青年參與。有團體的調查結果發現有73%受訪青年表示，不會考慮申請自薦計劃，57%受訪青年認為青年在諮詢委員會中屬政治花瓶；考慮申請的受訪青年有22.9%，主要是想直接反映青年聲音。

香港青年協會青年研究中心於7月初進行調查，有524名18至35歲青年受訪。結果顯示，受訪青年認為政府諮詢組織的表現一般，對於政府諮詢委員會在提升決策認受性、吸納專業意見、以及促進市民參與的評分，以10分為滿分，每項分別只有5分左右。

調查亦發現，有57%受訪青年認為青年在諮詢委員會中屬政治花瓶，對於政府重視青年參與的說法，有45%受訪青年不認同。

青協同時亦訪問部分獲委任的青年個案，有受訪青年指有朋輩質疑其產生的影響，亦有受訪青年因時間分配問題，而導致放棄部分委任機會。

青年創研庫「管治」組別成員林智浩認為本港的諮詢委員會制度運作多年，對上一次檢討工作已超過10年，建議政府檢視諮詢組織的角色和定件，充分發揮對政府管治工作應有的功能，同時亦須積極另闢途徑，讓更多不同背景社會人士參與諮詢。