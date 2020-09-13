12港人蛇疑潛逃遭內地扣押　華春瑩斥企圖分裂中國

12名身負刑事案件的港人上月乘坐快艇圖偷渡往台灣，在內地水域被中國海警截獲，目前扣留在深圳鹽田區看守所。美國國務院發言人奧塔格斯上周五（11日）稱，他們是民主活動人士。中國外交部發言人華春瑩周日（13日）反駁指，該批被捕者企圖把香港從中國分裂出去。

奧塔格斯此前發文稱，合法政府不需在國家築起高牆，阻止公民離開；又指12名香港民主活動人士被捕是香港人權惡化的另一悲傷例子，呼籲廣東當局須確保正當的法律程序。華春瑩在Twitter貼出奧塔格斯的貼文，並回應稱：「認真的嗎？事實核查：那12人是因在海上非法越境被逮捕。他們不是民主活動人士，他們企圖把香港從中國分裂出去。」

另外，早前有台灣記者聲稱，7月中嘗試偷渡赴台的5名香港示威者，目前仍被扣在陸委會手上。民進黨立委鄭運鵬在Facebook表示，覺得事件屬實，又相信政府機關不會怠慢苛刻他們，如有任何不人道的狀況，對台政府的威信來說是很大的打擊。對於在野黨立委今年多次提到港澳條例要修法，他對此持保留態度，認為該條例保持模糊的行政授權才能杜絕被中國利用。