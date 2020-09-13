旺角天橋共聚人滿為患　有外傭懶理禁令拉低口罩暢談

新冠肺炎疫情有緩和趨勢，而今日(13日)是禁聚令再度放寬後的首個周末，大批外傭放假於旺角一帶聚集，在旺角道行人天橋三五成群席地而坐，部分更多於4人共聚，懶理禁令。有食物環境衞生署職員到場巡邏，惟未見對聚集的群眾作出勸阻。

東網記者到外傭聚腳點的旺角視察，旺角道行人天橋兩側坐滿外傭，中間通道水洩不通，現場所見有不少人拉下口罩聊天，亦有人以自助餐形式開餐，無懼疫情。大概中午12時，有5名勞工處人員於天橋派發單張，提醒外傭禁止公眾地方進行多於4人的群組聚集，並須佩戴口罩。

在香港工作3年的外傭Mia，知悉放寬禁聚令而相約3位朋友相聚及食飯，她指之前因疫情關係，假日只會待在家中，避免外出以減少接觸，對措施放寬感高興，她表示已進行全民檢測。

到旺角行街的郭小姐擔心外傭聚集有機會爆發疫症，亦不清楚是否來自外傭宿舍，她指外傭有機會將病毒帶回家中，認為放寬禁聚令合理，但執法部門需加緊執法。

在旺角工作的何先生坦言政府監管不力，眼見不少外傭多於4人聚集，執法應該更嚴謹，以免引發第四波疫情，又稱有否檢測的外傭聚集，同樣會影響全民檢測的效果。