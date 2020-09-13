網民熱話：元朗失魂司機逆線撞鐵騎士　途人反應超冷靜？

意外總是突如其來發生，但交通意外，似乎假日特別多。昨日(12日)有車Cam就拍到一宗驚險意外，一架私家車駛入一個彎位時，突然加速剷向對面線，撞及一名鐵騎士。不過最令網民吸睛反而是途人的反應。

現場是元朗鳳琴路與鳳翔路交界，事發於昨日(12日)下午約2時半。片段在Facebook專頁「HongKong CarCam」被轉載。片段所見，於現場交通頗為繁忙，車輛在鳳琴街停下等候駛出鳳翔街，期間一架電單車從後駛至，停在車Cam拍攝車輛旁準備爬頭之際，一架從對面行車線駛至的白色私家車突然加速，剷上安全島石壆後，再撞及電單車，司機避無可避下被撞上，幾乎被夾在兩車中間，然後再跌倒地上。

由於事發時正值周末，不少網民估計是「假期司機」肇禍，「周末請各位小心駕駛，安全至上」、「個牌唔知點考番來」。亦有人將焦點放在兩名目擊事件的途人身上，由於他們在事發後，僅回頭望着電單車司機，卻未見出手協助，「正常都行去問下有冇嘢幫到手啦，點解啲人可以掂行掂過咁冷漠」，不過有人反駁片段太短，「條片啱啱停咗，我哋亦唔可以單憑呢條片作出任何猜測，可能佢轉頭即刻打電話同埋慰問傷者呢？」認為因此公審並不合理。

警方指，涉事34歲南亞裔電單車司機腳、背部受傷，送博愛醫院治療。

網民有話說

Peter Ng；條友發雞盲㗎？

Simon Lei Ian Kei：睇手機？

Bill Billies Jeans Gatess：有可能波箱有事

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