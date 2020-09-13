學校將恢復面授課堂　教育局辦工作坊提升教師支援學生能力

全港中小學及幼稚園將在本月23日起開始分階段恢復面授課堂。學生回到校園可能會感到一些壓力或困擾，需要較多時間適應，教育局教育心理學家張巧儀今（13日）在網誌撰文，指局方將於本周三（16日）至11月4日舉辦20場區本工作坊，邀請精神科專科醫生與學校人員分享為學生提供情緒支援的實用應對技巧，提升教職員支援學生的能力。

張表示，區本工作坊會邀請精神科專科醫生與學校人員分享為學生提供情緒支援的實用應對技巧，介紹不同輔導和介入治療的方法及進行個案分析，以提升教師和學校人員支援學生的能力，減少學生的負面情緒和壓力，讓他們快樂地成長。

她又建議教師培養學生有感恩的心，使他們懂得欣賞身邊的人和事，避免對生活抱持理所當然的態度，並將感恩的心轉化成實際行動，例如感謝和讚美別人，建立正向的人際關係。這種對別人友善的行為亦有助提升自己的快樂感。

教師可與學生多分享值得感恩的生活點滴，並對他人的付出和貢獻表達感謝和讚美，以身作則，實踐感恩的學習。教師應協助學生發掘和認識自己的專長和品格上的美德（signature strengths），鼓勵他們透過努力和克服挑戰而取得成果，從而體驗一份滿足和持久的快樂。當學生展現其專長或良好行為時，教師可即時給予正面的回饋，強化和塑造他們的個人強項和品德。