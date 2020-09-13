本港機場採防疫措施獲認證　屬亞太區首批獲健康認證機場

本港機場獲得由國際機場協會發出的健康認證。

新冠肺炎疫情有所緩和，港府正與多個海外國家商討旅遊氣泡，讓港人可以外遊，亦讓旅客能夠訪港。機管局宣布，香港國際機場獲得「機場健康認證計劃」的認證，是亞太區內少數獲得該認證的機場之一，可保障經機場訪港旅客的健康及安全。

「機場健康認證計劃」是由代表全球1979個機場的國際機場協會，為應對新冠肺炎而設立，目的是支持機場引入符合全球標準的新健康措施。該計劃要求參與機場根據該協會的航空業務重啟及復甦指引，以及國際民用航空組織理事會航空恢復工作小組的建議，按照行業最佳實務方法來制訂健康措施。

疫情期間，本港機場採取多項防疫措施，包括在客運大樓引入最新消毒技術，例如智能消毒通道、抗菌塗層及自動化清潔機械人等、要求所有旅客及員工佩戴口罩、安裝設有容貌辨識技術的自助保安閘口，配合非接觸式保安檢查程序，以及為所有進入客運大樓人士及抵港人士檢測體溫，並在客運大樓各處安裝超過400部搓手液機等。

本港機場在獲得該認證後，讓旅客對本港機場重拾信心。該認證由今年7月推出，有效期為12個月。