加納學生獲港大頒獎學金　望解決當地交通問題

香港大學於2019/20學年新設立未來領袖獎學金，鼓勵經濟發展中國家的優秀學生入讀，助他們實現理想，今次共有4名學生得獎，包括來自非洲加納的Michael Obeng，他在SAT（美國學術能力評估測試）以1560分入讀工程學院，是SAT全球最優秀成績的首1%學生，他期待未來可為加納解決交通問題。

港大指，該獎學金的申請學生來自多個地方，馬達加斯加、加納、尼日利亞、土耳其及尼泊爾等地。

Michael指，自小喜愛觀察汽車、建築及發電站的結構，欣賞這些發明家的智慧，並很好奇他們如何將不同的物件結合，創造出新產物，而交通正是加納面對的主要問題之一，很少當地居民能享受到高效交通工具的便利，交通意外亦頻繁。

他的夢想是徹底解決交通問題，並由加納做起，再延伸到世界其他地方。他期望在學期間能掌握納米技術，應用於製造新概念的汽車、火車和無人機，使交通不受空間限制，穿梭不同地方，從而有效地改善交通擠塞問題，及避免交通意外發生。

另一名來自土耳其的學生Atilla Kaan Erisir入讀理學士，去年參加港大的「菁英聚港大計畫」所舉辦的2019 STEM教育國際研討會，並贏得「最具創新獎」。

Atilla與團隊構思智能盲人手杖，產品概念獲一間公司開發。Atilla認為，香港是一個非常支持科技創新的城市，而港大的課程設計靈活，能讓學生跨學科選擇課程。Atilla希望將來從事分子生物學及生物科技的研究，為癱瘓等現時無法治愈的疾病尋找創新的治療方法。