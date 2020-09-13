政Whats噏：一舊雲失言遭抗爭派狙擊　道歉再被鬧爆戀棧議席

12名港人上月計劃偷渡前往台灣時被中國海警截獲，現時喺內地被扣押，佢哋嘅家屬尋日（12日）喺民主派議員涂謹申、朱凱廸同「抗爭派」鄒家成陪同下召開記者會，希望港府提供協助。涂謹申之後喺自己Facebook到重申家屬訴求，點知黨友黃碧雲(一舊雲)留言質疑，泛民總辭後冇人幫家屬，結果惹嚟「抗爭派」同網民圍剿，狠批只關心自己議席。事隔幾個鐘後，一舊雲即刻發表道歉聲明，稱收回有關言論，而民主黨亦發聲明致歉，但不少網民留言繼續鬧爆，有個別網民表明唔接受道歉，要求民主黨議員立即辭職。

事緣當人人都關心呢12個港人嘅情況時，一舊雲竟然喺涂謹申貼文下留言話：「朱(朱凱廸)議員如果撤退、就不能再用議員身份幫手足家屬。民主派議員若總辭，難道叫家屬去搵保皇黨議員？」隨即被網友狠批呢個時候就只關心自己個去留問題，更引來「抗爭派」鄒家成亦都留言反問黃：「請問鄒家成有冇議席？」。

涂謹申見勢色不對，之後亦刪除相關貼文。可惜一切都太遲，戰場更伸延到Intagram。前香港眾志秘書長黃之鋒喺限時動態貼出一舊雲嘅留言截圖，並加上電影《蜘蛛俠》對白：「If you're nothing without the suit, then you shouldn't have it.」（如果沒有戰衣，你就甚麼都不是，那麼你根本就沒有資格擁有它），暗寸對方係咪如果冇咗議席，就覺得自己甚麼都不是。

一舊雲之後喺Facebook發表道歉聲明，指自己同黨友一直都十分關注12位港人被內地扣押嘅事件。佢又話明白將兩件事扣連或混為一談並唔恰當，可能會令被扣押港人及其家屬感到冒犯及不安。佢仲話已決定收回有關言論，並向家屬致深切問候，希望對方接受佢「摯誠的道歉」。只不過道咗歉都唔係人人受落，留言區依然惹來一片罵聲。

最後件事難收科，民主黨喺Facebook出貼文，話就一舊雲於社交媒體嘅不當言論，該黨主席胡志偉再次強調事件絕不應同其他事情相提並論，並「謹此代表民主黨向被扣押人士及家屬致歉」。