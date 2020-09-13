市民險遭Uber撞投訴無門　的士業界促政府加強執法取締

28名Uber司機前年被判「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪成，其中24名司機提出上訴，終審法院於本月1日駁回終極上訴許可。有的士車行代表今日(13日)到警察總部，為聲稱險遭Uber司機撞到的市民報案，他又批評執法部門在法庭裁決近兩周仍未採取執法行動，停止Uber在港的營運，直斥當局「唔做嘢」，促請加強放蛇行動，打擊Uber非法載客行為。

的士商會會員、的士車行代表余樂泓指，市民劉先生於7月中，在天水圍橫過一個行人過路處時，險些被1名Uber司機駕車撞到，劉事後欲向Uber投訴，惟在網上查不到Uber的投訴熱線，直言自己「求助無門」，對此大感不滿，惟事件發生時間較短，未及記下涉事車輛車牌等資料。

余今日聯同劉先生到警察總部報案，惟警方僅表示會將案件交由交通部門跟進，余認為事件並非單純交通事故，而是倫理問題，批評警方由法庭駁回Uber司機上訴至今已近兩周，惟警方至今未有再次放蛇，打擊Uber白牌車問題，直斥警方「唔做嘢」，任由炸彈在街上行走，擔心Uber保險責任成疑，問題隨時引爆。

他又指，Uber為非法白牌車，卻可大賣廣告招攬司機，涉嫌違反商品說明條例，將向海關、保險業監管局等投訴，亦會與業界開會，不排除進一步向政府施壓，要求政府修例，加強對白牌車的罰則，與外國政府法例看齊。