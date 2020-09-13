33%家長疫情下壓力爆煲　團體促政府向基層家庭派錢施援

新冠肺炎疫情襲港，全港大中小幼學校需改以網上授課形式繼續教學，家長與子女相處時間增多，加上經濟低迷，不少家長同時面對家庭及經濟重壓。有團體調查發現，33%受訪家長的壓力指數達「高壓力等級」，當中基層家長較容易受壓，經濟因素更是一大壓力來源。團體建議港府應提供現金資助、並加強家長的情緒支援服務等，以紓緩家長壓力。

明愛堅道及牛頭角社區中心聯同香港公開大學，在7月至8月以問卷訪問了逾400名家長，當中基層家長的經濟壓力主要來自維持家庭日常開支，有約10%基層家庭更跌至貧窮線下。另外，大部分基層與非基層的受訪家長，更表示因留在家中而與子女摩擦大增，當中約70%的基層家長曾因督促子女學習令雙方關係變差。

基層家長阿嫦正是其中一員，她育有兩名正就讀小學的女兒，惟丈夫自12月失業至今，家中頓失經濟支柱。適逢即將恢復面授課堂，校裙、皮鞋需重新添置，經濟壓力沉重，須向親友借錢過活。她又指，因無力負擔補習費用，網上學習期間督促子女學習猶如「拉牛上樹」，壓力爆煲。

團體向27名受訪者進行深入訪談，經分析後，發現大部分受訪者均批評政府防疫政策不到位，抗疫措施未能為基層家庭紓壓。團體建議港府應直接以現金援助方式，並加強對他們的情緒支援及線上學習教學等。