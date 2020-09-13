警新界北「犁庭掃穴」冚酒店毒窟　拘5男女最細17歲

新界北總區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，發現有三合會團夥懷疑聘用青少年於酒店販毒，亦有人於酒店購買毒品後於房間內吸食。有見及此，新界北總區反三合會行動組人員昨日（12日）凌晨展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反毒品行動，突擊搜查天水圍區一酒店內兩個單位，並在兩個單位內檢獲約15克懷疑可卡因及40克懷疑氯胺酮。

人員分別在該兩個單位內拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎17至21歲，涉嫌販毒，及一名40歲男子，涉嫌藏毒。

人員其後根據情報及調查，同日晚上突擊搜查元朗南邊圍一村屋，並在村屋內檢獲約192克懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具。村屋當時沒有人在內，而警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

行動中檢獲的毒品市值約148,000元。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。