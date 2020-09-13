黎智英刑恐東方記者案脫罪　葉劉狠批律政司拖得太久才起訴

葉劉淑儀批評律政司將黎智英刑恐記者案拖了3年才起訴，導致黎最終脱罪。

壹傳媒黎智英於2017年參與維園六四集會時，在未被挑釁下恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，更揚言「我實搵人搞Ｘ你」、「我影Ｘ咗你嘅相」；惟律政司在案發接近3年後才決定提告，法庭裁定案件表證成立，但最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立。曾任保安局局長的議員葉劉淑儀狠批律政司，強調案情簡單、證據確鑿，質疑刑事檢控專員將案件拖得太久才進行起訴，最終讓犯案者逃離法網。

葉劉淑儀今日(13日)出席一個網台節目時提及黎智英刑恐記者案，指雖然反修例風波發生後至少有9000人被拘捕，律政司有更多案件需要處理，但強調黎涉嫌刑恐記者案的案情簡單，不應拖得太久才進行起訴。

她又批評，律政司近年處理其他刑事案件時，普遍亦出現拖得太久的情況，舉例指2014年違法佔領行動(佔中案)中，有多名被捕人士至今仍未被起訴，故期望政府應尋找一個有擔當、不畏強權，且有高法律水準的人接任刑事檢控專員一職，令本港法治得以保障。

違法佔中期間，黎智英幾乎每日現身金鐘佔領區，惟包括黎在內的39名違法佔中搞手一直逍遙法外，未被帶上法庭，事件一直惹外界批評，質疑黎是否有「保護傘」免受刑責，律政司是否害怕黎背後的勢力。