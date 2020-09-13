禁令放寬市民舉家外出　店主呻「旺丁唔旺財」對生意不抱期望

今日(13日)是禁聚令再獲放寬至4人的首個周日，旺角一向是行街熱點，東網記者今午到該區視察，發現街頭、商場人頭湧湧，食肆大排長龍，市道明顯暢旺，不少市民攜同一家大細外出放風，但有商店負責人指，本港經濟轉差，即使人流增加，市民的消費意慾亦大不如前，對營業額並不抱太大期望。

在旺角其中一個商場，食肆門外大排長龍，美食廣場幾乎座無虛席，不少市民帶同小朋友出動。花園街一帶亦水洩不通，販賣行山裝備的檔販指，人流有明顯增加，但「旺丁不旺財」，指因經濟差，客人大多會議價，不及疫情前豪爽，市道最差時一日更只有40港元生意，現時惟有「見步行步」，對下半年生意不敢有期望。

惟獨販賣手工藝用品的商店成為「疫市奇葩」，店主指，疫情期間不少人在家自製手工藝打發時間，但近日因天雨生意略受影響，至於防疫措施放寬對生意的影響，或要過一段時間才可浮現。

與家人出門的楊太指，自己一家四口，禁聚令放寬後才外出會比較暢快，但仍會注意個人衞生。市民游先生則表示，現時外出並沒有增加其消費意慾，因仍擔心受感染，會盡量避去人多地方，期望即使放寬禁聚令，亦不會使確診人數上升，以免爆發新一輪疫情。