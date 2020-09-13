黎智英賴東方跟蹤不去望彌撒　被斥找藉口避記者提問

官司纏身的壹傳媒黎智英，今午(13日)在網台節目談及其宗教信仰，被問到作為天主教徒，近年有否到教堂望彌撒時，黎稱近年因《東方日報》經常跟蹤，為了避免影響其他人，因此已經沒有去聖堂，但每日均會在家中祈禱。有時事評論員指出，採訪是傳媒天職，而且《蘋果日報》過往亦是以跟蹤方式採訪，批評黎智英是找藉口逃避記者追訪，更斥黎修養有問題。

黎智英提到，指在小時候約5、6歲時已經相信有神的存在，是緣於母親被抓去勞改營前會裝香拜神，希望保佑他和其他兄弟姊妹安全，故黎覺得有神明保佑，直到1997年7月7日領洗成為天主教徒，其後有到聖堂望彌撒，直至近年才沒有前往聖堂。

時事評論員陳雲生表示，採訪公眾人物是記者的天職，近年黎智英涉及多宗惹人爭議的社會事件，傳媒前往採訪是正常不過的事。他認為，普通人被追蹤採訪有大反應屬正常，但黎作為傳媒老闆，再加上旗下《蘋果日報》過往亦以跟蹤方式採訪，無理由驚被追蹤，認為黎純粹是找藉口，不想回應記者提問，其說法是不要得的表現，反映其修養有問題。