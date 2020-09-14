專家批房署滅蝨不當　噴殺蟲劑反驅惡蝨四散

白田邨富田樓「蝨患」滅之不絕，滅蝨專家質疑做法有欠專業，誤令惡蝨亂跳，禍及全幢居民。另有皮膚科專科醫生陳厚毅直言蝨在炎熱天氣時更為活躍，提醒若有市民不慎被蝨叮咬，可先用清水沖洗患處，痕癢時可考慮冰敷，須盡量避免抓破患處以致發炎，「痕到抓破皮膚就有機會發炎、流膿及細菌感染！」

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源認為，今次於富田樓單位肆虐的惡蟲為蝨、又名臭蟲。梁質疑今次房署滅蝨做法不當，促請署方聘請專業滅蟲人員處理。他強調滅蝨「唔係周圍噴兩噴就了事」，首要不能再移動涉事家具及物品，但署方一開始大動作清理出事單位及移走雜物，又疑四處噴灑殺蟲劑，無疑將惡蝨驅散至各層。

梁廣源表示，有效做法應事先於吸塵機塵袋放置滅蝨藥，再將蝨吸入及毒殺。針對蝨卵可能藏於地板等隙縫位置，可考慮以高溫蒸氣噴射器，灼死蝨卵；不過最後亦應施用具滯留性的殺蟲劑，預防蝨患重臨。

香港蟲害管理學會主席陳澤森分析指，蝨大多從外被帶入家中，可能經由二手家具、外遊行李箱或衣物等途徑，提醒市民應多加注意。