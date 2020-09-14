鄰居膠紙圍屋自保防蝨　老婦哭訴寢食難安

白田邨富田樓爆發「蝨患」近３個月仍未平息，多名居民苦訴「有得痕、無得瞓」，有住戶至今仍要以膠紙及自製圍欄封屋，日日擔驚受怕，有家長心痛家中幼童被蝨叮咬多處而難以入眠，直斥房署要負責；亦有獨居七旬老婦哭訴因家有惡「蝨」而遭其他家人拒絕探望，相當可憐！

伍女士一家五口居於出事單位對面，伍直言與家人日日擔驚受怕，更經常「開門見蝨」，十分無助。她批評房署滅蝨無方，反令蝨患擴散至全幢大廈，更令其七歲女兒被蝨咬至周身紅腫。

居於富田樓三樓的70歲趙婆婆亦被波，她表示，「屋企地下同床邊蚊帳都有木蝨痕迹！」她因此寢食難安，消瘦不少，「依家出街驚肺炎，留家驚木蝨！」。趙更哭訴早前端午節，本打算為另居別處的兒子親自送上自製糉子，卻被對方以擔心「惹蝨入屋」為由，拒於門外，令她十分難過。

居於七樓的江先生狠批房署要為今次爆發蝨患負上最大責任，他有感署方滅蝨無效，惟有自掏荷包花費逾千元購買滅蝨用品「自救」。而富田樓互助委員會主席鄭先生認為今次事態嚴重，但房署滅蝨卻草草了事，居民苦不堪言，同層住戶至今仍蒙受陰影，擔心垃圾屋的木門框等仍暗藏木蝨，故繼續以膠紙圍屋。