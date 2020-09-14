房署亂滅蝨　白田邨居民疫下留家「慌蝨蝨」　

房屋署敷衍滅蝨致蟲患失控擴散，居民晚晚「慌蝨蝨」！新冠肺炎疫情下出現多幢疫廈，市民緊張屋邨衞生之際，深水埗白田邨爆發嚴重蝨患。有住戶早於6月中向房署投訴，該署反指要居民自己處理，連番投訴下才安排清潔。不過，房署僅派普通清潔工清理，蝨患未除之餘更引發木蝨「大逃亡」至其他單位。有住戶哭訴數月來已被木蝨咬至體無全膚，出門憂慮疫情，回家又面對蝨患，至今仍只能以膠紙圍屋，精神飽受困擾。有議員批評房署無能，反要居民自救。

白田邨富田樓8樓一單位，因長期未妥善打理變成「垃圾屋」。早在6月中，有附近住戶發現大量木蝨由該單位爬至走廊及附近單位，遂向房署投訴，惟該署稱現行政策下，木蝨問題要由居民自行處理。據住戶多番反映，房署才安排清潔工先後到8樓走廊及「垃圾屋」清潔，惟無滅蟲專家指導，過程中使用漂白水洗走廊，只花了短短半小時。

有居民指出，房署及後派人清潔「垃圾屋」，當時成千上萬木蝨沿窗逃走，並爬入其他樓層的同座向單位，上下層慘變「重災區」，又質疑房署未有安排滅蝨專家處理，過程中又無關好氣窗，加重蝨患。事件一直拖延至七月底，涉事住戶才搬遷，單位至今仍在進行裝修。

本報記者早前三度到富田樓視察，成功接觸「垃圾屋」戶主王女士，發現其屋內處處見半隻手指甲大小的蝨屍，更傳有惡臭。獨居的王向本報透露，自己因健康問題無力打理家居，又稱自己大半年前發現家中有蝨，「都唔知點解有」，其手臂清晰可見被蝨咬至多處紅腫。

當區區議員甄啟榮表示，居民受蝨患困擾已久，又稱富田樓底層是幼稚園，已有家長反映接送小朋友時曾有木蝨跳彈至其身上，擔心子女會被木蝨咬傷。甄批評房署無派專家滅蝨，結果令木蝨「大逃亡」，形容「完全係居民自救」。議員柯創盛亦認為房署應負上最重責任，又指該署有滅蚊及滅白蟻的指引，卻無滅蝨指引，令處理蝨患的前線人員無所適從。柯指木蝨有機會引來傳染病，形容新冠肺炎疫情下發生此事「係相當唔理想」。

房署回應指，白田邨辦事處曾接獲一宗有關在富田樓出現木蝨情況的個案，辦事處已即時聯絡該住戶並向其提供適切協助，同時亦在樓層的公眾地方進行清潔，每當收到住戶有關木蝨的求助個案，辦事處會盡快派員上門了解及向住戶解釋滅蝨的方法。