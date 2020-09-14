老人院舍爆疫急撤離如封城　威院醫護氹長者去度假才肯離開

老人院舍於第三波疫情成為重災區，大圍救世軍隆亨長者之家屬早期爆疫的院舍之一。沙田威爾斯親王醫院社區老人評估小組曾在疫情前後，多次到診及以視像會診方式探望院友，小組成員憶述，當時有院友不滿要搬離院舍，小組唯有以「度假」、「院舍要大清潔」等理由說服院友接受檢疫。有成員笑言，院友完成檢疫返回院舍後，曾寫心意卡感謝他們幫忙，令小組成員在艱辛工作下堅持下去。

今年7月21日，大圍救世軍隆亨長者之家有員工確診，其後廚師、院友等亦相繼確診，威院社區外展服務資深護師陳勵明憶述，該院舍有員工確診後，恍如「封城」，在送入檢疫中心前均無人進出，至7月24日，送往檢疫當日，小組成員仍有與院友作視像會診，關心他們的身體狀況。

陳笑言，院友們亦會「扭計」，不願意離開熟悉的院舍，護士只好以來度假，或院舍需要進行大清潔等理由「氹」院友，大多都願意乖乖住14日。她笑言，院友完成檢疫返回院舍後，曾寫心意卡感謝他們幫忙。

不過，卻不是每名院友均平安度過這一段「假期」，該院舍目前有15名院友確診，有3人不幸病逝。不少院舍院友深明自己染疫後死亡風險甚高，對醫護親臨院舍診症頗為畏懼。威院社區外展服務副顧問醫生馬漢明稱，曾見過有院友面診時不敢與他有眼神接觸，「係驚醫護將病毒帶過嚟」，反而視像會診時，2人隔着一部平板電腦，卻看到對方笑得更真。

但視像會診亦並非全無限制，馬說，首次診症時，醫護必須到診，為院友進行全面的老人科評估，其後才可每星期最少一次為長者進行視像會診。小組指，疫情下院舍更願意使用視像會診，沙田區38間院舍中，已有34間願意加入計劃；視像會診計劃未來會逐漸擴展至新界東聯網其他區，包括大埔區及北區。