何志平專欄：頸上的膝蓋

美國友人發來消息，謂從今年五月尾明尼蘇達州非裔男子喬治﹒弗洛伊德被白人警察「跪頸」致死後，群眾暴力示威抗議活動無日無之，遍地開花，不僅全美各州市響應，世界各地都有民間活動，附和及支持反對歧視黑色人種，及白人至上主義的警察暴力事件。到現在已超過三個月了，運動不僅沒有緩和的迹象，更有愈演愈烈之勢頭。最近有報道說，「普林斯頓大學近日的一個調查結果，在美國當地的五十個大城市中，四十八個有暴動。這些大城市暴亂，似乎從沒有停止過或有將會停止的迹象。原因除了種族問題外，尚有因為美國年輕一代的不滿現狀，因為他們看不到前途。」

美國的種族問題，是個二百多年的大問題，也許永遠都會是個解決不了，沒完沒了看不清結局的重大課題。

話說兩年前的這個秋天時候，看守所內的鄰居積克是非裔大學教師，正在圖書館工作的。一天他回來說道，國會年中通過了懲教改革法案（First Step Act），年底參議院確認，總統簽署後，便可以實施了。這改革的法案鼓勵一些在囚人士在拘留期間自行進修特設科目，累積學習分時，可作為削減刑期的根據。現在看守所教育部正在努力動腦筋，草擬組織多個不同學習科目的內容。積克把我和巴基斯坦裔工程師艾凡推薦給看守所教育部部長，參加這工作，但說明因為教育部是整個看守所內最「可有可無」，最不吃緊的環節部門，經費也是最少的，所以工資欠奉，我們只能當個自願服務者。求之不得！能夠每天都從十一樓的區層跑到二樓的圖書館舒展腳跟，鍛煉腦筋，何樂而不為；況且那十二分錢（0.12美元）一小時的工資有沒有更不成問題。

我寫了幾個建議書，被採用的其中一個是「美國的種族歧視」，積克和艾凡都覺得這課程尤其重要，能吸引眾人的興趣、注意力，和積極性。原意是把美國歷史上歐洲白種人移居美洲後對另類人種的種族清洗，對原土著居民、黑奴、華裔苦力的歧視排擠，而帶出現時政府及社會上漫布的排外偏見和恐懼。但教育部長看過建議書後很婉轉的說這題目太尖銳，太敏感了，最後我把標題改成「美國非裔人民的歷史」，內容可以不變，還是說歷史，講事實，不加插個人或任何的評論，任由學員各自體會和總結。整套課程共廿四小時，分八堂，有現成的光盤教材，講稿題材指引，學員互動討論總結，及最後考試。一整套的資料規範都獲批准了。積克尤其踴躍，自告奮勇的要擔任講員之一。

今年五月底，發生了弗洛伊德事件後，積克在課堂上憤世嫉俗的說：「這國家自建國以來的二百多年，白人一直歧視有色人種為奴隸，不管是黑膚色的、紅膚色或黃膚色的，其存在的目的只有一個，就是為白膚色人種服務，幹苦活的。這還可以勉強接受為弱勢群體奮鬥的目標：硬碰硬，對着幹的種族階級鬥爭！最受不了的是近年來白人政府的偽善：心裏頭永遠是鄙視我們的，但還是要滿口正義平等，人權民主的喊個半天，最後還是用『民主正義』的法規，和『公平執法』的偽裝手段，把我們壓得透不過氣來。知道嗎？弗洛伊德死前最後的一句話『我不能呼吸了』就是我們這一代人的疼痛心聲，而那白人警察跪在他頸上的膝蓋，就是名叫民主、公義、人權、平等的武器！」