東方日報A1：自願檢測失敗　全民疫苗信心輸埋

港人嫌棄自願檢測，全民打疫苗得個吉！一再延長疑「篤數」的自願檢測計劃完結前夕，政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌昨首次透露，最快明年第二季有第一批疫苗抵港，即約四月才有疫苗接種，數量足以提供予本港三成半人口，估計出現群體免疫，隨時要等到二○二二年初。公共醫療醫生協會會長馬仲儀指，政府的誠信與民生息息相關，全民檢測的參與程度低於預期，或多或少反映市民對政府政策失去信心，將來若推行全民打疫苗，或會重蹈全民檢測覆轍，難以做到大多數人接種疫苗產生的「免疫屏障」效果。

許樹昌昨出席電視節目表示，港府已向疫苗全球獲取機制（COVAX）訂購疫苗，數量足以供全港三成半人口接種；另會向一些藥廠洽商，自行採購多三款疫苗，以覆蓋另外六成五人口，他續指，全球現時有三十五隻疫苗正進行臨床測試，其中有九隻疫苗已進入第三期研究，估計約兩個月後會有相關數據，第一批疫苗最快明年第二季，即四至六月期間抵港。

許又說，港府會先安排長者、長期病患者及醫護人員接種，其中長者佔全港人口約一成七，即約一百二十萬人，但要每人打兩針才可持續有抗體，即要約二百四十萬支疫苗，他相信採購進度能夠足以應付。至於要出現群體免疫，即有六至七成人可接種疫苗，他預計需待明年底至二○二二年初才可完成。對於北京早前展出三款疫苗，指最快今年十一月可用，許樹昌說暫時未知港府會否採購。

回顧早前兩波疫情，都與本港邊境檢疫措施漏洞有關，而第三波爆發則是港府在父親節宣布放寬社交距離措施後的兩星期，以及放寬部分入境人士豁免檢疫安排後，引爆災難式爆發。曾一度錄得連續廿一日本地零確診紀錄終在七月五日斷纜，首爆彬記粥麵美食群組。

面對現時第三波疫情逐步緩和，多位專家都建議社交距離措施仍需繼續；許樹昌表示，若放寬措施兩星期內沒有相關爆發，加上確診數字及源頭不明個案低，政府可考慮將食肆放寬至六人一枱，但強調不能無上限，他又預計社交距離措施在明年底前都要繼續。

雖然有疫苗治病救人，但最重要仍需對症下藥；港府早前便發生過購入失效的流感疫苗，未能應對及預防變種病毒，被問及會否擔心重蹈覆轍，呼吸系統科專科醫生梁子超稱，新冠肺炎疫苗僧多粥少，相信疫苗通過臨床測試，具備安全性下，港府不排除都會購入。

不過梁又指出，現時不斷放寬社交距離措施導致跨家庭群組接觸增加，有鑑於近日不明個案再次上升，他形容疫情已響起危險信號，呼籲市民忍一忍，減少外出。