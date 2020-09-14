東方民調：業界促推港版健康碼打救

香港自一月爆發新冠肺炎以來，社區持續抗疫，經濟活動幾近停頓，失業率高企，重振經濟不容再拖，特別是旅遊業成為重災區，連老牌旅行社亦一度傳出遭債主入稟清盤的消息。有旅遊業界形容情況嚴峻，希望港府盡快推出港版健康碼，以及與周邊地區建立旅遊氣泡，逐步恢復旅遊活動，但同時要做好疫情防控措施，避免爆發另一波疫情。

香港疫情在年中一度受控，本來粵港澳三地互認的健康碼討論得如火如荼，加上港府有意推出旅遊氣泡與鄰近地區恢復往來，令業界寄以厚望。可惜，港府防疫掉以輕心，對高危人士中門大開，「漏招」豁免海員及機組人員檢疫，導致第三波疫情爆發令抗疫前功盡廢，不僅粵澳紛紛劃清界線，旅遊氣泡更被押後。

各地封關，訪港旅客已連續多月按年跌幅達九成九。業界透露，疫情已導致最少三、四十間旅行社倒閉，繼續下去，整個行業勢必玩完。消息指港府欲針對旅遊業推出第三輪防疫抗疫基金，但用補貼方式打救亦只是杯水車薪。最實際的方法，是在安全的情況下重啟旅遊業。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧則稱，即使建立旅遊氣泡，航空公司是否願意復飛卻是關鍵，要航空公司配合才能成事。業界期望多些航空公司能復飛香港，建議港府補貼航空公司或機管局減租，吸引航空公司增加冬季航班，搶攻聖誕新年檔期。

至於用作配合粵港澳三地檢疫互通的港版健康碼一直只聞樓梯響，遲遲未能實施。港府聲稱已準備就緒，待香港疫情穩定便可推行，但須要有序進行，相信會有配額制。

旅遊業促進會總幹事崔定邦形容業界情況嚴峻，希望港版健康碼能趕及「十‧一黃金周」前推行。內地及澳門已經可以互通健康碼，若香港遲遲不推行，會處於落後角色；而即使有港版健康碼，港府亦要做好疫情防控措施，避免爆發另一波疫情，否則港版健康碼繼續無了期擱置。