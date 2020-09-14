東方民調：疫情反覆　阻力重重　落後粵澳

港府正與十一個國家探討旅遊氣泡恢復互通，但未有落實時間表，即使用作三地互通的港版健康碼亦遲遲未能實施。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者坦言對重啟旅遊及經濟無信心，批評港府抗疫無方，導致香港大半年以來疫情反反覆覆，擔心旅遊氣泡及健康碼等措施難以落實，受訪者又斥港府稱振興經濟旅遊只是「大隻講」，相信最終要等疫苗打救。

疫情下各國封關多時，全球旅遊業停擺，建立旅遊氣泡兩地互通出行的聲音愈來愈大。因應近日疫情緩和，港府重提旅遊氣泡計劃，並已初步接觸十一個國家商討，當中五至六個國家表示有興趣，日本及泰國已與香港作雙邊討論，而歐盟亦委託德國作為協調者，與香港商討恢復出行歐洲的事宜。具體操作是出發前及抵埗後均要做檢測，雙方政府亦須確認檢測結果，出行初期或有條件限制，如設配額或商務客優先，但至於何時落實則仍未有定案。

「東方報業民意調查」於上周五至六以手機東網APP問卷形式，成功訪問三百一十三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於港府六月已提出旅遊氣泡計劃，卻因對高危人士中門大開，導致七月爆發第三波而暫停，四成一受訪者斥港府掉以輕心令抗疫前功盡廢；兩成七批評當局思慮不周拖累旅遊及經濟；一成一轟無知離地，靠害市民。

港府指仍未有推行旅遊氣泡時間表，六成五受訪者認為，應先在粵港澳地區試行；兩成一憂香港疫情反覆難以落實；一成坦言，對能否實行不太樂觀。

配合粵港澳互通的港版健康碼遲遲未能實施，四成一受訪者直指，恐被政治化阻力重重；三成一批評能力不足，落後粵澳；兩成擔心港府防控不力，無了期擱置。

港版健康碼未成事，港府冀旅遊氣泡恢復對其他國家旅遊，四成三受訪者直指，若檢測費用昂貴會打擊意欲；兩成四認為，要航空公司配合恢復航班才成事；兩成質疑港府掩飾無招救旅業。

歐洲七月急步放寬旅遊限制致疫情反彈，對於港府有意推行旅遊氣泡，大部分受訪者表示感到擔憂，六成五認為，必須循序漸進小心謹慎；兩成二擔心重蹈豁免海員檢疫覆轍，輸入個案大增；一成憂港府無能，把關不力。

香港疫情反覆，四成四直言，港府希望重啟經濟旅遊，最終要等疫苗打救；兩成四批評抗疫無方，恐遙遙無期；一成五更揶揄港府振興經濟旅遊「大隻講」。

綜觀情況，大部分受訪者無奈指香港疫情反覆，要順利推行遊旅氣泡及健康碼困難重重，港府抗疫不力，重啟經濟旅遊恐遙遙無期。