探射燈：澳洲冷藏包裝出售　鮮肉衞生客人安心

中國人愛嘗鮮，豬肉也要吃新鮮屠宰，本港出售的新鮮豬肉亦是即劏即賣。但外國人卻較注重衞生，赤裸裸的豬殼不會在外國超市出現，豬肉均已斬件並包裝妥當待售。然而，專家直指室溫擺放豬肉存在風險，容易孳生細菌及酵素影響肉質，建議將豬肉放在雪櫃銷售減少受污染。

「啲肉放喺雪櫃入面賣，買幾多就切幾多，幾乾淨企理。」在澳洲生活多年的港人楊小姐指，當地超市會將肉放進雪櫃冷藏及保存，當顧客購買時，佩戴手套及口罩的店員會為客人切割指定分量，再包裝好後才交給客人。超市亦有鮮肉專櫃將預先包裝的肉按重量及價錢分類排好，避免鮮肉與外界接觸而受到污染。此外，台灣亦有肉檔將新鮮豬肉放於冷藏櫃內銷售，以保持豬肉衞生。

香港專業教育學院（柴灣）應用科學系講師陳子聰指，運送豬殼的貨車應有冷凍設備，將豬肉保持在攝氏四度，外國超市會將新鮮豬肉放在一個透明玻璃雪櫃內冷藏及銷售，將溫度設至攝氏4度，此為最理想的做法；惟香港的傳統做法則將肉掛起來賣，鮮肉在室溫環境擺放超過4小時，細菌及酵素有機會影響肉質，故建議市民需將豬肉徹底煮熟。