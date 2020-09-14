探射燈：超市食肆宜置建築物高層　杜絕老鼠爬坑渠入侵

街市鼠患問題持續多年，東網亦曾多番踢爆多個街市治鼠無方，鼠輩橫行。早前再爆出老鼠圍咬豬殼事件後，更令人擔心鼠患猖獗。專家直斥，曾現場巡視多個街市後發現治鼠方式錯漏百出，難以根治鼠患，而儲存食物的超市及食店亦不宜設於建築物低層，以免成為「老鼠樂園」。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，部分街市的治鼠工作離地，如有街市僅有5包老鼠米，而且部分未有戳洞致使鼠餌形同虛設；有街市的電線槽及冷氣槽滿是老鼠屎，附近並無老鼠籠。他認為應針對老鼠出沒的位置放置鼠籠及餌盒，在高位擺放才能針對老鼠，放在花槽的基本上與「做樣」無異。外國的高級食品工場對鼠患監控嚴格，設有全面的監控軟件及鏡頭覆蓋整個工場，只要偵測到老鼠則可馬上採取行動滅鼠。他又指只要配合工具及科技，傳統捕鼠方式也能提高成效，促請政府加強培訓外判工及提高監察效率，街市檔販亦要自律收好食物，多管齊下改善鼠患。

梁又指街市或食肆應設於建築物高層，可杜絕坑渠老鼠爬入，正如外國街市或食肆亦會特別選址，「外國嘅食品工場有規範，好似出面唔可以有泥土、幾多呎內要鋪石屎等，其實滅鼠係30%技術、70%工夫，最緊要監管得好。」