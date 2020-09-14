赤柱「八間屋」旁火燒舊船廠倉庫　消防出動6煙帽隊撲救

今日（14日）凌晨4時許，港島南區赤柱「八間屋」對開，有一間臨海用鐵皮搭建的舊船廠起火，火勢一發不可收拾並冒出大量濃煙；附近多名好夢正酣居民被驚醒紛紛報警求助。消防接報出動6隊煙帽隊趕至，並需由赤柱村道拖3條長達數百米消防喉射水灌救，約半小時後將火救熄，事件中約有十多名居民自行疏散，當中一名不良於行的長者，由兩名消防員合力將他抬返住所妥為安頓。火警中無人受傷，消防正調查起火原因，初步相信事件無可疑。

現場消息稱，涉事舊船廠在火警中付諸一炬，舊船廠倉庫一對姓范東主父子到場助查。據悉，而起火的舊船廠早年停止船廠業務後，近年轉作潛水學堂，牆身塗上水底世界壁畫，同時亦作倉庫用途，置放潛水設備及獨木舟等工具。

赤柱有不少特色建築，其中位於赤柱大街的8座相連中式小屋，臨海而建，屬客家建築風格，俗稱「八間屋」，並已獲評為歷史建築。「八間屋」位於赤柱大街2號，由磚塊疊砌而成，傳統的尖頂瓦片屋頂，樓高一層，窗框及大門統一地漆上綠色。

據了解「八間屋」屬本港少數仍有人居住的歷史建築，小屋建於1931年，當時的政府為加強海岸防衞，在赤柱黃麻角山上收地，以興建軍營，即赤柱炮台，需要遷走山上的8戶居民，所以在海邊興建8間小屋，作為安置該批居民之用。