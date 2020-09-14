網民熱話：缺德大媽吐出壽司放迴轉帶　客人嚇怕埋單即走

大家第一次食壽司，可能會因為壽司飯帶酸味覺得是壞了，後來才知是加入壽司醋。近日一名大媽懷疑也有類似經歷，她在迴轉壽司店用餐時，指「壽司酸咗」，不過處理方法卻是將食過的壽司吐在碟上，再放到迴轉帶，嚇得不少客人結帳離開。

日前（11日）網民伍淑怡在Facebook群組「屯門牛」發布一則貼子，分享在屯門一間壽司店的經歷。事主表示，當時在店舖內用餐時，突然聽到有人指摘一名中年婦人，指她將食過的壽司吐在碟上，再放到迴轉帶上。事主聽後起初半信半疑，豈料她真的在迴轉帶上見到有食過的壽司。

事主立即加入指摘中年婦，怎知對方竟理直氣壯反駁：「啲嘢食酸咗，我咪放返上去囉。」此時店內的食客都聽到她們的對話，不少人反應愕然，也有人直指中年婦不衞生，有食客嚇得立即結帳離開。

不少網民都留言大罵中年婦缺德，「一啲公德心都無，污糟邋遢，最憎呢啲人。」亦有人指店方為何沒有人出來處理，「啲員工去晒邊，啞咗？」亦有人分享類似經歷，「我親眼見啲客用自己筷子夾共享嘅酸薑，之後我冇再幫襯。」

網民有話說：

Winnie Lo：無品到呢

Raymond Leung：聽到個心都離一離

Wen Wwyc：當自己喺超市試食

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