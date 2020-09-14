黎智英涉刑恐記者案獲放生　何君堯轟匪夷所思促進行司法改革

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者，揚言「我實搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」，有相有片，證據確鑿，而案件亦表證成立，惟法庭最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，不少法律界和政界人士促請律政司於本周限期屆滿前提出上訴申請。議員何君堯今日(14日)亦撰文表示，有關案件表證成立，最終黎卻「獲放生」，狠批是「匪夷所思」，促請政府必須要果斷進行司法改革，才能止暴制亂。

何提到，回顧過去1年多香港的暴亂案件，其中存在不少輕判輕放的現象，引起了社會爭議，尤其是近期黎的涉刑恐記者案中，再次出現了「高高舉起、輕輕放低」的現象。他指，雖然黎在刑恐記者案中表證成立，最終卻「獲放生」，被裁定刑事恐嚇罪名不成立，狠批裁決「匪夷所思」。

何又炮轟，更令人不能接受的是，這次案件案情原本十分簡單，卻耗費3年時間處理，令他聯想到反修例相關案件，從去年6月9日至今年9月6日，警方共拘捕10,016人，檢控2210人，目前只有471人已完成司法程序。此外，更有多宗「黑暴」案件被判無罪或輕判，直斥無法對社會起到阻嚇作用，等於變相直接鼓勵犯罪，並指這是本港一直未能止暴制亂的最大原因。

他又提及近日東區裁判法裁判官何俊堯調職的事件，批評何俊堯屢次對犯罪分子輕判輕放，有失公允，認為一個「立場偏頗、判決不公」的裁判官，卻被「暗升」引起社會公憤，以及反映香港司法機構所存在的頑疾暴露無遺。

何君堯表示，法治精神是大部分香港人引以為傲的核心價值，而司法界近期發生的種種事件，卻在瓦解法治這塊最重要基石，辜負了社會大眾對法治的信任，促請政府必須要果斷進行司法改革，才能止暴制亂，重建司法的公平正義！