壹傳媒股價再挫6% 財金界籲勿接火棒
2020年09月14日 10:28
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財金界多次表明，壹傳媒股份近日異動純屬炒作，全無盈利或基本因素支撐。
壹傳媒(00282)早前股價異動，警方已就案件拘捕15人涉嫌造市，惟該公司持續波動，上周五(11日)高開後倒插近兩成收市，今早(14日)跌勢未止，即市曾挫6%，低見0.31港元。
回看上周四(10日)，即警方進行上述拘捕當日，壹傳媒股價高低起伏更猶如瘋狂過山車，曾經一度急瀉21.6%，低見0.235元，之後倒升96.6%，高見0.59元；收報0.41元，升36.6%。
股份成交量亦見大升大跌，上周四、周五兩日股份總成交逾7億股，即平均每日逾3.5億股，遠超之前11個交易日，平均每日3,200多萬股的成交量。而今早開市不足一小時，壹傳媒股份成交量已超過1000萬股。
財金界已多次表明，壹傳媒股份近日異動純屬炒作，全無盈利或基本因素支撐，散戶盲目入市博反彈猶如「接火棒」，分分鐘損手離場，呼籲無貨投資者不要沾手壹傳媒股票。
香港股票分析師協會主席鄧聲興亦認為，壹傳媒業績持續虧蝕，經營環境困難，投資風險很大，加上股價波動性異常高，可以在短時間內由每股接近2元瀉至0.3元，且炒作過後交投大縮，投資者沒有理由要買。如果投資者正在持貨也要止蝕，「沒有理由揸隻蝕錢股票」。