壹傳媒股價再挫6%　財金界籲勿接火棒

回看上周四(10日)，即警方進行上述拘捕當日，壹傳媒股價高低起伏更猶如瘋狂過山車，曾經一度急瀉21.6%，低見0.235元，之後倒升96.6%，高見0.59元；收報0.41元，升36.6%。

股份成交量亦見大升大跌，上周四、周五兩日股份總成交逾7億股，即平均每日逾3.5億股，遠超之前11個交易日，平均每日3,200多萬股的成交量。而今早開市不足一小時，壹傳媒股份成交量已超過1000萬股。

財金界已多次表明，壹傳媒股份近日異動純屬炒作，全無盈利或基本因素支撐，散戶盲目入市博反彈猶如「接火棒」，分分鐘損手離場，呼籲無貨投資者不要沾手壹傳媒股票。

香港股票分析師協會主席鄧聲興亦認為，壹傳媒業績持續虧蝕，經營環境困難，投資風險很大，加上股價波動性異常高，可以在短時間內由每股接近2元瀉至0.3元，且炒作過後交投大縮，投資者沒有理由要買。如果投資者正在持貨也要止蝕，「沒有理由揸隻蝕錢股票」。