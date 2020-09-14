8員工變22人　食肆自願檢測被指篤數　食環署證樣本錯配

港府早前為全港所有食肆員工安排自願新冠肺炎病毒檢測，計劃於8月31日完成，有不少餐廳負責人投訴在未被知會情況下，負責計劃的檢測機構Prenetics Limited擅自為餐廳員工進行檢測。當中長沙灣一間只有8名員工的餐廳，竟收到Prenetics Limited發出指已為22名員工進行檢測的證明，被質疑是否「篤數」。食環署回覆傳媒查詢時證實該公司檢測數目出錯，誤將對面街的中菜館22個樣本錯配至上述食肆。

長沙灣食肆「Fast Taste」日前在Facebook發文，指食肆沒有登記檢測計劃，但卻收到由Prenetics Limited發出「已完成新冠肺炎檢測」的證明，檢測人數一欄更寫上22人。貼文指：「我又無登記過，就算有都無22人，計埋客人都唔夠22人啦！」

此外，不少食肆亦指在未有登記及未被通知的情況下，有人上門向員工派發樣本瓶，直至收到檢測公司發出的員工陰性證明才知道「被參與」計劃，懷疑有「篤數」之嫌。

東網向食環署查詢事件，正等候回覆。食環署回覆其他傳媒時承認，對於有食肆只得8人員工卻收到22員工的檢測陰性證明是檢測公司出錯，誤將對面街的一間海鮮菜館的22個樣本錯配到上述食肆。食環署指會要求Prenetics Limited覆檢所有參與食肆的記錄，確保沒有同類錯配事件。食環署又指支付是次計劃的檢測費用，是按得出結果的樣本瓶數目作計算。