國泰工會指公司早暗示裁員　料先向前線員工開刀

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前表明不申請政府第2輪「保就業」計劃，令外界關注國泰可能計劃裁員。國泰空中服務員工會主席王思敏今早（14日）在一個電台節目上表示，公司不申請的主因是希望在第4季公布業務新方針時可保留靈活性，認為是暗示將會裁員，並預料前線空中服務員及地勤人員會首先被裁。

王又指，國泰決定不申請第2輪「保就業」計劃前已與工會溝通，以及解釋不申請的原因。她又指，有90%員工自願參與公司第2輪無薪假安排，工會已經要求管方考慮讓員工繼續放無薪假，將裁員計劃放到最後。

國泰港龍航空公司空勤人員協會主席黃瑋婷出席另一個電台節目則指，現時難以揣測公司是否會裁員，又指員工明白疫情對公司營運有影響，對此表示憂慮及失望。她又指，現時很多員工都自願放無薪假，加上飛行時數嚴重不足，估計不少人的收入減少1/3或以上。

黃促請，國泰港龍作為本地大企業，亦是航空業龍頭，早前領取「保就業」補貼，希望公司盡社會責任，做任何決定都要顧及員工生計，亦要妥善安排受影響人員。