網民熱話：港媽投訴巴士USB電親人　網民：「無知真可怕」

現今不少巴士車廂都安裝USB充電插頭，乘客大讚方便之餘，卻有人擔心暗藏觸電危機？有港媽與小朋友坐巴士期間，對座位上設置USB充電插頭感到十分危險，擔心會「電親小朋友」，在網上發貼「控訴」外，更揚言要投訴巴士公司，結果惹來網民揶揄無知。

Facebook專頁「生仔要考牌系列」昨日（13日)上載一張貼文的截圖，貼文是一名港媽的「控訴」。港媽指帶小朋友搭巴士期間，發現巴士座位上安裝USB插頭，質疑巴士公司「有冇諗過會電親小朋友？」又批評插頭沒有實際作用，「淨係方便啲人打機」，批評巴士公司「罔顧小朋友安全」，擔心小朋友「篤手指入（插座），會電埋旁邊的人」。

不過其憂慮卻換來網民的嘲笑，直指這名港媽「大鄉里」、「幾耐無搭過巴士」，甚至懷疑她「屋企唔使用電」。亦有人趁機解釋USB電壓很低，根本不足以「電親人」，勸喻這名家長應趁機好好教導小朋友，「唔好將手指插入插頭」，而不是「指摘」。理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，USB屬於低壓電，只有約40伏特，不足以造成觸電，因此使用巴士上的充電插頭是十分安全。

網民有話說

Gorrie Wong：佢屋企應該喺深山，鑽木取火

Terence Lau：呢個唔係USB插口，係智力測試窿

Jan Leung：地球好危險

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