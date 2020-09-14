博物館首日重開人流稀少　展館常客感興奮

新冠肺炎疫情稍有緩和，政府陸續放寬防疫措施，康文署轄下的博物館及表演場地於今天(14日)重開，但不包括科學館及太空館，並繼續暫停開放館內的互動式展品及公眾節目，表演場地則只可綵排，不設觀眾演出。東網記者今早到歷史博物館觀察，發現人流稀疏，惟仍有市民對博物館重開感興奮，亦有市民提早出門，昐可觀賞展覽。

記者今早到尖沙咀的歷史博物館觀察，發現人流甚少，1小時內只有約20名市民到場參觀，期間有大批職員設置場所，為開館作準備。當中亦有職員為參觀人士簡單介紹展覽的內容，另有清潔工人進行清潔，在地氈噴上消毒酒精，保持衞生。

在尖沙咀區覆診的謝女士表示並不知道博物館於今日重開，只是剛好經過而進場。她認為該館的展覽值得一看，又指平日會與家人到場參觀，惟早前因疫情影響而減少娛樂，及與家人共聚的機會，對其重開感到愉快，會相約朋友再到場參觀。

另一參觀者莊先生趁放假到博物館遊覽，他指平日每逢周一都會到場參觀，得知博物館重開後感到開心，並特意提早出門，昐可盡快欣賞展覽。雖然不設互動式展品，但館內有新增展品，故不感到可惜。