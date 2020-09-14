泛民區議員遭拒寄工作報告　向申訴署投訴香港郵政雙重標準

近日有民主派區議員在申請郵政通函寄出工作報告時，被香港郵政拒絕。他們今日(14日)到申訴專員公署，投訴香港郵政在7月至8月，拒絕寄出工作報告的申請後，未有清晰交代拒絕申請的理由，批評當局審批標準含糊不清、雙重標準。

民主黨觀塘區區議員梁翊婷指，現時該黨共有6名區議員的申請被拒，當中包括尹兆堅和甘乃威。她說，8月初向香港郵政提出有關申請寄出工作報告，惟至8月中被拒絕，署方未有交代原因，事後她再以電郵要求上訴亦被拒絕。

梁不解為何香港郵政在7月初仍批准黨友許智峯的郵政通函申請，惟到7月中就開始大幅收緊紅線，指其毫無審批標準，阻礙他們向私人住宅居民發放資訊，令他們需要逐一把近5000份工作報告投入住戶信箱。她指，工作報告內容90%關於民生事務，質疑是因內容涉批評政府防疫措施不足，或提及《國安法》而不獲批准。

而該黨荃灣區區議員易承聰，亦就申請被拒，由7月底開始，先後3次去信郵政署署長朱曼鈴，要求對方解釋拒絕的原因，惟署方只回覆指「香港郵政將不會就有關決定提供任何解釋理由」。

易又說，曾為試探署方紅線，多次修改報告內容字眼，其中有兩頁內容不獲批准，原因是提及了防疫措施的不足。他表示，過往申請郵政通函，署方只會檢查格式，質疑在《國安法》下，連批評政府的內容也容不下。