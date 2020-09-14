旅發局推薦屢獲地產大奬　港島西新盤貼市開賣

與半山區及中上環接壤的西營盤是本港最早期發展的住宅區及學校區之一，交通便利兼擁優良校網，有發展商更大搞新意思，推出住宅項目兼以"Urban Art"為主題注入藝術元素，打造全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區，勢成港島西全新潮流文藝新據點。

恒基「藝里坊•2號」位於港島西忠正街1號，與港鐵西營盤站一街之隔，記者現場實測住戶只需步行約數步即達港鐵站，又與香港大學站及中環站毗連，盡享港島核心交通之便。另外，項目坐落傳統名校區，擁全港優秀校網之一的11小學校網，包括聖士提反女子中學附屬小學、英皇書院同學會小學等，中西區中學校網包括英皇書院，英華女學校等以及全港最高學府香港大學。

項目的一大特色是以壁畫活化都市社區，銳意改變西營盤區內面貌，故特別邀請了17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，以整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布，創作26幅大型壁畫，不僅成為文青打卡聖地、吸引海外電視台及雜誌爭相報道，更成為香港旅遊發展局重點推薦藝術文化地標。另外，不同特色食肆預期進駐當區，酒吧、咖啡店及餐廳等一應俱全，逐漸成形的藝文蘇豪小區定會成為市民假日新去處。

除了社區散發着文藝氣息，項目本身亦充滿藝術元素，項目「雙子樓」(Twin Towers)設計，勇奪2019年亞洲不動產奬以及2019-2020年度亞太區房地產大奬。另外，主題會所 Club Glamp及綠化園林面積超過 5000平方呎，採用綠化設計概念，合共提供16 項多元化設施當中 Arty Tree Top 及 Floating Glamp 由綠化氛圍環繞，配合Glamping Fun 至潮靚裝營地，讓住戶可以放鬆身心，隨時潮玩 Glamping。會所更提供露營物品租借服務，體貼住戶需要。

「藝里坊•2號」共提供264個住宅單位，間隔多元化，涵蓋開放式至2房，當中主打1房戶，佔全盤逾7成。首張價單涉及55伙，折實售價由$5,628,480至$8,930,880，折實呎價低至$25,749，屬於貼近市價，折實售價低於600萬元共9伙。其中實用面積287平方呎的1房單位，開放式廚房自成一角，更可以趟摺門隱藏，令客飯廳間隔更歸一，整體空間更時尚美觀。廚房配備德國高級電器品牌Miele微波爐，亦配有德國西門子抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機及嵌入式煤氣煮食爐，時尚實用。另外，天花不設橫樑，配以層與層之間高度約3.5米，空間感十足。睡房則屬套房設計，間隔四方實用，加上設有兩邊窗，提升空間感之餘盡享西區美景。