退休漢紀律部隊宿舍平台襲警察子　認罪罰款5000元

妻子是公務員的五旬漢，在居住的荔景紀律部隊宿舍平台做運動時，懷疑一名7歲「警二代」男童用玩具槍把其水樽推倒，一怒之下握着對方頸部，並把他頭部壓向花槽。他原否認一項普通襲罪，惟案件今（14日）在西九龍法院開審前，被告選擇認罪，並呈上由警員及退休警長鄰居所寫的求情信。裁判官指被告所使用的武力是不恰當和不必要，且具有一定嚴重性，但考慮到他認罪及有悔意，遂判他罰款5000港元。

57歲被告葉滿堂，退休前任職資料科技行業。據辯方透露，其妻子是一名公務員，案發時同住在荔景紀律部隊宿舍，但現時他們已搬離該單位。辯方並呈上兩封求情信，分別由姓吳警員及姓李退休警署警長撰寫。他們是被告的鄰居，均指被告深受小孩歡迎，而且是個健談、不計較的人。

案情指，2019年11月21日下午4時許，母親是警察的7歲男童，由女傭陪同下，前往葵涌荔枝嶺路荔景紀律部隊宿舍P2平台玩耍。期間女傭突然見到被告用左手捉男童手部，右手握男童頸項，再將男童的頭壓向花槽。

女傭隨即上前要求被告收手，並指男童患有自閉症，不能表達自己。被告聞言不再握頸，但仍捉着男童的手，女傭於是拿出手機拍片，未幾被告放開男童。整個過程歷時約一分鐘。女傭事後返回住所，並向男童母親告知事件並由對方報警。

被告警誡下指，事發前兩個星期，當他在平台做運動時，放在花槽上的水樽曾兩度被推跌。案發當時他見到事主用玩具槍推跌他的水樽，他於是上前制止。被告指這樣做是出於一時衝動，事後感到後悔，又指不知道這些行為構成襲擊罪。男童送院檢驗，發現左腳有瘀傷，同日出院。