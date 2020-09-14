國泰航空遭前空姐追討11萬元　勞審處今聆訊

前機艙服務員聲稱遭國泰航空不當地終止僱傭合約，入稟勞資審裁處向國泰追討年終獎金及3年員工免費機票，合共約11萬港元，案件今日（14日）於勞審處繼續聆訊。

案情指，印度裔空姐Tandon Alpa Omnath於去年9月11日在由香港前往倫敦的航班上工作後，將員工飯餐、一些麵包及乳酷帶離航班，在海關檢查時被發現。國泰經調查後，於去年10月19日將其解僱。

Alpa在庭上指，將員工飯餐帶走並不違反公司規定，而行李中的麵包及乳酷並不屬於她，在海關檢查時她亦已作否認，並表示對行李中有該些食物感到意外。在過去聆訊中，她曾出示驗血報告證明自己是蛋奶素食者，不會帶走該些食物，懷疑是其他員工誤將食物放進她的行李。

國泰答辯代表同意將員工飯餐帶走並無違反公司內部規定，但從飛機帶走其他食物則有違規定。國泰代表指，海關職員在檢查後曾通知當地警方，當地機場服務經理亦以電郵通知國泰，而國泰最後決定內部處理事件。

審裁官陳露怡指，勞審處不會就空姐有否在飛機取走食物作評價，但有必要釐清國泰在知悉事件後，為何作出決定解僱該空姐，以及釐清有關決定是否有足夠合理理據支持，要求國泰提交討論及調查事件的電郵往來，並期望國泰提交更多證人供詞。

聆訊押後至10月23日繼續審訊，11月初將有判決，期間國泰須於本月25日提交電郵紀錄或證人供詞。