12港人蛇內地服刑完畢可返港　譚耀宗批美國手伸得太長

早前有12名身負刑事案件的港人涉嫌經水路潛逃台灣期間，在內地海域被中國海警以涉非法入境拘捕。事件醞釀至今更掀起中美罵戰，中國外交部發言人華春瑩日前在社交平台發文，強調被捕者企圖把香港從中國分裂出去，反駁美國國務院發言人早前的言論。全國人大常委譚耀宗今早(14日)在參觀位於中山公園的火眼實驗室後表示，華春瑩的言論只是回應美國國務卿，指對方「手伸得太長，呢啲嘢都要管」。

譚又指，國家刑法已列明相關條例規定，國家必定會依從法規處理，認為案件現階段仍在搜證調查，目前資料不多未能再加以評論，但根據中國刑法，如果要起訴，會將疑犯移交檢察院，再送往法庭，他們服刑完畢就可以回港。對於坊間對內地司法存在憂慮，譚表示，現時內地司法程序愈來愈公開透明，甚至有網上直播審訊過程，希望大家不要以猜測當作事實。

另外，全民檢測計劃今日最後一日，同場參觀實驗室的議員陳克勤表示，過去10個月內地與香港的家庭或工作人士不能自由往返兩地，又以其助理為例，指助理上星期告假40日回內地探望太太及孩子。陳期望，在全民檢測完成後，政府可盡快落實健康碼，期望中秋節前能成事，他亦已向特首表達能盡量降低檢測費用的訴求，希望盡快通關。

議員陳恒鑌則表示，預計本周五(18日)約見食物及衞生局官員，商討如何藉今次經驗部署未來可能出現的疫情反覆情況，以及實施健康碼和對高危群組作持續性跟進等問題。