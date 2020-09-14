疑索證明參加絕食被拒　佔旺女村長否認醫院襲保安

自稱是「旺角佔領區女村長」的示威常客畢慧芬，去年7月偕男友人到瑪嘉烈醫院，要求醫護發出證明讓她進行絕食遭拒絕後，疑情緒激動涉嫌揮拳打中女保安的左臉，並被指拒絕向到場警員出示身份證。畢否認普通襲擊及阻差辦公兩罪，案件今日(14日)在西九龍法院開審。

控罪指，25歲的畢慧芬涉於7月10日，在瑪嘉烈醫院C座3樓大堂襲擊一名女保安鄺艷萍。她另被控涉於同日同地阻礙正在執行職務的警員袁東信。辯方指被告只是不小心碰到鄺，又指她腦部有先天問題，當時精神紊亂，不知自己在做甚麼。

瑪嘉烈醫院保安主管梁守業（譯音）供稱，當日被告要索取健康證明書去參加絕食，因而擾亂了一段時間，遂請她離去。但被告拒絕離開，之後更變得情緒激動並揮動手腳，他見狀遂叫女事主前來協助。

而女事主與被告糾纏間，遭被告打中左邊下巴。梁見狀捉着被告的手，並叫事主看醫生。警方稍後接報到場，要求被告出示身份證，又勸她離開。但被告拒絕警方要求，並以粗口罵警，表現不合作。

但女事主鄺艷萍供稱，她當日攔阻被告時，左邊臉沒有被打到。