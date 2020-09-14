認知障礙長者染新冠肺炎死亡率增2.6倍　專家倡院舍員工定期檢測

第三波疫情較多以長者為主，而長者患有認知障礙症亦較為普遍，有學者推算，當認知障礙症長者患上新冠肺炎後，不但病情比較嚴重，而且更容易出現精神錯亂和中風，跟一般人相比，其死亡率更高出2.6倍。香港大學名譽臨床教授、老人科專科醫生陳漢威建議，為了長者的健康，除多留在家中外，也要特別注意他們是否感到沮喪和孤單，盡量多加陪伴。若懷疑家中長者出現抑鬱沮喪或認知能力下降，應盡早尋求專業人士協助。

根據政府的資料顯示，2018年十大致命原因中，認知障礙症名列第7，而且本港長者患有認知障礙症亦較為普遍，70歲以上的長者，每10人就有1名患者，到了85歲以上，比例更飆升至每3人就有1名患者。陳表示，由於新冠肺炎疫情肆虐，日間長者中心暫停服務，而院舍亦謝絕外界探訪，再加上社交隔離的措施，長者失去正常的社交活動，或會產生孤獨感，大大增加了抑鬱症或焦慮症的風險；而早前西班牙一項研究更發現，孤獨感會增加患認知障礙症的機會高達26%，情況實在不容忽視。

有鑑今波疫情不乏安老院舍群組，陳指，以往安老院舍都守得很好，直至7月爆出首個安老院舍群組，不排除因職員在社區感染後帶入院舍，而且早前亦有研究指出，多達60%至70%安老院舍院友都患有認知障礙症，若不幸染上新冠肺炎，其死亡率亦會大增。為應對日後可能爆發的第四波疫情，他建議，需定期為安老院舍職員做檢測，以減低傳播風險。