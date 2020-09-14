12黑暴涉偷渡被截　保安局籲坦然面對遠勝畏罪潛逃

中國海警早前拘捕12名人蛇，包括涉違《港區國安法》的港人，他們打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護。保安局今日(14日)表示，於8月28日收到內地公安單位的通報，入境處已向相關家人聯絡及提供協助；至於據報有5名港人疑偷渡往台灣正被扣押，港府未收到台方通報。該局強調，港府不希望外地司法管轄區干涉港府執法，重申任何人犯法都要承擔法律責任，強調坦然面對遠勝終身帶着畏罪潛逃的烙印。

保安局指，內地公安單位按相互通報機制於8月28日通報香港警方，警方已把事情通知其家人，而入境處「協助在外香港居民求助小組」及駐粵辦已與其家人聯絡，提供協助；如有藥物需要可用書面提出，入境處會轉達。其中於上周五(11日)一名家屬求助，希望取得關係證明以委託律師，入境處於翌日上午已發出證明書，減省了一般需時25日的手續。

根據掌握的資料，該12人在香港涉嫌與七宗案件有關，當中10人分別因涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途等嚴重罪行被起訴，獲法庭保釋候審，不准離開香港。另外一人涉嫌違反《港區國安法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及《刑事條例》中有關無牌管有彈藥罪，被警方拘捕後獲准保釋，交出旅遊證件，不准離境。另一人因涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝。

深圳市公安局昨發表公報，表示在8月23日廣東海警查獲12名非法越境人士，因涉嫌偷越國(邊)境犯罪，被公安局依法採取刑事拘留強制措施，目前案件正在偵辦中，公安機關依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。

保安局又指，留意到有報道指有5名港人2個月前經東沙島抵台被捕，已被扣押2個月，惟港府無收到台方任何信息及相關人士家人求助，呼籲台方承擔打擊跨境犯罪的責任，如他們涉嫌在港犯罪，不要窩藏罪犯。香港警方已向台方查詢有關情況，正等候回覆。