1.5萬僱主無申第二期保就業　商會指大多旅遊業看不到前景而放棄

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃昨晚(13日)截止，政府發言人今(14日)表示，共收到18.4萬份申請，包括15.8萬名僱主及2.6萬名自僱人士的申請，當中接近14.3萬名僱主成功申請首期計劃，意味着有最多1.5萬名僱主放棄申請第二期計劃，數以萬計打工仔未來或飯碗不保。有中小企商會指出，不少旅遊相關行業的企業，因看不到前景而決定不申領新一輪工資補貼。

發言人指出，保就業計劃秘書處和代理人正處理有關申請，完成審核後將透過電郵及手機短訊通知成功申請人，預計首批成功申請人可望在本周內收到通知。發言人提醒，申請人若對結果有任何疑問，必須在通知發出起計7天內透過網頁要求檢視，屆時將暫緩發出工資補貼直至完成檢視，強調不會接受任何逾期提出檢視申請結果的要求。

發言人又指，若有關僱主同時於第一期及第二期獲批補貼，但於6月或7月未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或其有支薪的僱員人數少於今年3月無論當時有否支薪的僱員總數，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，或要求有關僱主繳付罰款；有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除。如僱主在8月未能完全履行上述承諾，政府將會在發放第二期工資補貼後另行向有關僱主取回應歸還的金額或收取罰款。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則表示，大部分曾參加第一期計劃的會員，亦有申請第二期計劃，但部分企業認為即使獲批出補貼，仍要支付租金等，因看不到前景而決定不參加，甚至會裁員及倒閉，當中大多是旅遊相關行業。